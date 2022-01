Superenalotto | si fa festa col Superstar | scattano i bonifici

Leggi su consumatore

(Di martedì 4 gennaio 2022) Col secondo concorso dell’anno delsi sono registrate vincite in tutta Italia. A sorridere in modo particolare sono stati 3 giocatori Anche il secondo concorso del 2022 delha regalato tantissime emozioni ai giocatori di tutta Italia. Anche in assenza del sei milionario infatti non sono mancati i bottini portati a casa dai L'articolo proviene da Consumatore.com.