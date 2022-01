Riscatto dell'Italtennis all'Atp Cup. Berrettini e Sinner stendono la Francia (Di martedì 4 gennaio 2022) AGI - È Riscatto dell'Italtennis all'Atp Cup. Dopo la sconfitta per 2-1 contro l'Australia all'esordio, gli azzurri si sono impossti con un netto 3-0 la Francia tornando in gioco per la qualificazione. Ora, per poter sperare di accedere alle semifinali, servirà una vittoria contro la Russia nell'ultima giornata e una sconfitta dei canguri guidati da Hewitt. This is what you call a WOW moment #ATPCup @janniksin pic.twitter.com/bUCDgUauRW — ATPCup (@ATPCup) January 4, 2022 Il match con i transalpini si è aperto con la vittoria di Jannik Sinner su Arthur Rinderknech 6-3 7-6. Una partita quasi mai in disucssione con l'altoatesino capace di sedare ogni velleità dell'avversario. Il punto decisivo è stato portato a casa da Matteo Berrettini che si redime così dopo ... Leggi su agi (Di martedì 4 gennaio 2022) AGI - Èall'Atp Cup. Dopo la sconfitta per 2-1 contro l'Australia all'esordio, gli azzurri si sono impossti con un netto 3-0 latornando in gioco per la qualificazione. Ora, per poter sperare di accedere alle semifinali, servirà una vittoria contro la Russia nell'ultima giornata e una sconfitta dei canguri guidati da Hewitt. This is what you call a WOW moment #ATPCup @janniksin pic.twitter.com/bUCDgUauRW — ATPCup (@ATPCup) January 4, 2022 Il match con i transalpini si è aperto con la vittoria di Janniksu Arthur Rinderknech 6-3 7-6. Una partita quasi mai in disucssione con l'altoatesino capace di sedare ogni velleità'avversario. Il punto decisivo è stato portato a casa da Matteoche si redime così dopo ...

Advertising

Agenzia_Italia : Riscatto dell'Italtennis all'Atp Cup. Berrettini e Sinner stendono la Francia - 85AleFrau : Riscatto dell'Italtennis all'Atp Cup. Berrettini e Sinner stendono la Francia - Fefinho83 : RT @sa_cantone: Situazione #Botman: Accordo di massima tra il #Milan e il giocatore. L'agente ora è in pressing sul #Lille per ridurre la c… - pochepalle : ??#Roma, ieri è stata fatta un'altra offerta per #MaitlandNiles, chiesto un prestito oneroso con riscatto fissato a… - RaffyMilan4 : RT @sa_cantone: Situazione #Botman: Accordo di massima tra il #Milan e il giocatore. L'agente ora è in pressing sul #Lille per ridurre la c… -