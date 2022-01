Non c'è nessun indagato per la donna scomparsa a Trieste (Di martedì 4 gennaio 2022) AGI - "Non ci sono indagati". Così il Procuratore capo di Trieste Antonio De Nicolo che coordina le indagini sulla scomparsa di Liliana Resinovich, l'ex dipendente regionale allontanatasi da casa il 14 dicembre scorso dalla sua abitazione di San Giovanni – dove abita con il marito – senza fare più ritorno. A segnalarne la scomparsa era stato il marito la sera del 14 dicembre, allarmatosi nel non vederla rientrare a casa. Le attività sono condotte dalla Polizia con la Squadra Mobile della Questura di Trieste. Gli elementi finora raccolti non consentono di orientare le indagini verso una pista o un'altra. Secondo quanto si apprende non sarebbero emersi problemi nella coppia, difficoltà economiche o problemi particolari tali da indurre la donna a non farsi più trovare. Segnali utili a risolvere il ... Leggi su agi (Di martedì 4 gennaio 2022) AGI - "Non ci sono indagati". Così il Procuratore capo diAntonio De Nicolo che coordina le indagini sulladi Liliana Resinovich, l'ex dipendente regionale allontanatasi da casa il 14 dicembre scorso dalla sua abitazione di San Giovanni – dove abita con il marito – senza fare più ritorno. A segnalarne laera stato il marito la sera del 14 dicembre, allarmatosi nel non vederla rientrare a casa. Le attività sono condotte dalla Polizia con la Squadra Mobile della Questura di. Gli elementi finora raccolti non consentono di orientare le indagini verso una pista o un'altra. Secondo quanto si apprende non sarebbero emersi problemi nella coppia, difficoltà economiche o problemi particolari tali da indurre laa non farsi più trovare. Segnali utili a risolvere il ...

Advertising

fattoquotidiano : Scuola, vertice di Bianchi con i sindacati: “Nessun posticipo per il rientro in presenza”. Uil: “Non ha parlato di… - borghi_claudio : In Germania non c'è mai stato nessun 'lockdown per i non vaccinati' ma solo una specie di supergreenpass per alcuni… - borghi_claudio : Dati di ieri sul tracciamento positivi regione Toscana. Unici due decessi registrati avevano 3 dosi. Rispetto alla… - AnnaMariaPes1 : RT @GiovanniPaglia: Niente quarantena, per non pagare la malattia. Nessun investimento per rendere sicuri scuole e mezzi di trasporto. Zero… - sulsitodisimone : Non c'è nessun indagato per la donna scomparsa a Trieste -