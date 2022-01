La nota durissima agli statali sullo smart working | «Chi lo vuole chiede di tornare in lockdown» Vertice Brunetta-Draghi

Leggi su open.online

(Di martedì 4 gennaio 2022) «Lonella Pubblica amministrazione non è più giustificato». Il dipartimento della Funzione pubblica affronta il tema del lavoro agile mettendo nero su bianco tutti i chiarimenti necessari in questa nuova fase di pandemia da Coronavirus, anche alla luce delle pressioni delle ultime settimane. Secondo il ministro titolare del dipartimento Renato, dopo quasi due anni di pandemia «ci sono tutti gli strumenti, comprensivi di diritti e di tutele per i lavoratori e per gli utenti dei servizi pubblici, che garantiscono ampia flessibilità organizzativa alle singole amministrazioni». Nelle otto domande e risposte del ministero, pubblicate nel pomeriggio di oggi 4 gennaio, si legge che «chi sta invocando logeneralizzato nella Pa non si accontenta del lavoro agile regolato, ...