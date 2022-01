Ex Napoli | trasferimento vicino | può andare al Lecce

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 4 gennaio 2022) Ilsarebbe interessato ad acquistare un calciatore ex. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, i giallorossi avrebbero messo nel mirino Jacopo Dezi. Il cartellino del centrocampista è attualmente di proprietà del Venezia. Dezi ha giocato 46 partite con la Primavera del, realizzando 12 gol. Il giocatore, però, non ha mai esordito con la prima squadra. Con il Venezia ha disputato 17 gare, con 2 assist all’attivo. In passato ha vestito anche le maglie, tra le altre, di Parma e Perugia. Ora la possibilità di esprimersi ancora in Serie B, stavolta al. IL TWEET DI SCHIRA: Il #ha chiesto Jacopo #Dezi al #Venezia: Corvino in pressing per strappare il sì del centrocampista. I giallorossi hanno ceduto Biagio #Meccariello alla ...