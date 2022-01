Calciomercato Juventus, rivoluzione a centrocampo: due cessioni eccellenti (Di martedì 4 gennaio 2022) A gennaio è pronta una rivoluzione di mercato in casa Juventus con due centrocampisti pronti a lasciare la Torino bianconera. JuventusNella giornata di ieri è iniziato il mercato di riparazione e la Juventus vuole essere grande protagonista; la società bianconera, infatti, ha intenzione di regalare ad Allegri almeno un paio di rinforzi per aumentare la qualità di una rosa che, fino a questo momento, ha mostrato più di qualche lacuna. Gli obiettivi sono il centrocampista e l’attaccante con priorità al centravanti sia per l’interesse del Barcellona nei confronti di Morata sia per il bisogno di avere una punta da venti gol a stagione. Prima di poter acquistare, però, è necessario cedere e in mezzo al campo potrebbero esserci due addio importanti. Probabili Formazioni Juventus Napoli 6 gennaio 2022: ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 4 gennaio 2022) A gennaio è pronta unadi mercato in casacon due centrocampisti pronti a lasciare la Torino bianconera.Nella giornata di ieri è iniziato il mercato di riparazione e lavuole essere grande protagonista; la società bianconera, infatti, ha intenzione di regalare ad Allegri almeno un paio di rinforzi per aumentare la qualità di una rosa che, fino a questo momento, ha mostrato più di qualche lacuna. Gli obiettivi sono il centrocampista e l’attaccante con priorità al centravanti sia per l’interesse del Barcellona nei confronti di Morata sia per il bisogno di avere una punta da venti gol a stagione. Prima di poter acquistare, però, è necessario cedere e in mezzo al campo potrebbero esserci due addio importanti. Probabili FormazioniNapoli 6 gennaio 2022: ...

