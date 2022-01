Bimbo annegato, il sindaco: “Una tragedia per la comunità” (Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – ”La morte di un bambino così piccolo, per giunta maturata in maniera tanto terribile, è una tragedia immane”. È scavato in viso Giovanni Palomba, il sindaco di Torre del Greco (Napoli), la città dove domenica sera si è consumata la tragica fine di un piccolo di due anni e mezzo ucciso, per sua stessa ammissione, dalla madre di 40 anni e il cui corpo è stato rinvenuto privo di vita nel mare antistante località La Scala dai primi soccorritori. La sua segreteria è al lavoro per capire quando ci saranno i funerali e quale potrà essere nella circostanza la forma di partecipazione del Comune: ”Di certo predisporremo un manifesto – afferma il primo cittadino – per il resto mi pare ancora troppo prematuro, visto anche il momento di choc che ancora vive tutta la comunità”. Si susseguono notizie, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – ”La morte di un bambino così piccolo, per giunta maturata in maniera tanto terribile, è unaimmane”. È scavato in viso Giovanni Palomba, ildi Torre del Greco (Napoli), la città dove domenica sera si è consumata la tragica fine di un piccolo di due anni e mezzo ucciso, per sua stessa ammissione, dalla madre di 40 anni e il cui corpo è stato rinvenuto privo di vita nel mare antistante località La Scala dai primi soccorritori. La sua segreteria è al lavoro per capire quando ci saranno i funerali e quale potrà essere nella circostanza la forma di partecipazione del Comune: ”Di certo predisporremo un manifesto – afferma il primo cittadino – per il resto mi pare ancora troppo prematuro, visto anche il momento di choc che ancora vive tutta la”. Si susseguono notizie, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un bimbo di due anni e mezzo è morto annegato nella tarda serata di ieri a Torre del Greco. Il piccolo sarebbe stat… - infoitestero : Bimbo annegato a Torre del Greco, sindaco: 'Tragedia per la comunità' - anteprima24 : ** Bimbo annegato, il #Sindaco: 'Una #Tragedia per la comunità' ** - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Bimbo annegato a Torre del Greco, sindaco: 'Tragedia per la comunità' - SkyTG24 : Bimbo annegato a Torre del Greco, sindaco: 'Tragedia per la comunità' -