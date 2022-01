(Di lunedì 3 gennaio 2022) L’incredibile avvio di stagione delaveva ridato corpo ai sogni di. La pensavano così anche il’analisi del portale specializzato Oddschecker, la quota per la vittoria del campionato era di 12.00, poi è crollata progressivamente fino a 2.65 dopo il successo sulla Salernitana, fino ad arrivare all’attuale valore tra 8.50 e 9.50. In ogni caso non è in discussione l’arrivo della squadra di Spalletti tra le prime quattro. Molta più fiducia invece su quello che era l’obiettivo primario delad inizio stagione, ovvero la qualificazione in Champions:Sisal, iltra le prime quattro vale appena 1.33. L'articolo ilsta.

kisskissnapoli : Zoff: 'Il Napoli ha una buona rosa, la squadra di Spalletti deve puntare ai primi quattro posti. Ma attenzione alle… - mimanda_picone : @Pe_Es_ @l_honestly @virgini22338959 @Danila0909 @CarloRo79403302 @Fede_Rico74 @Lor_Insigne @ADeLaurentiis Il valor… - napolista : Il #Napoli è dietro a #Inter e #Milan per lo scudetto secondo i bookmaker La quota degli azzurri è già oscillata m… - poli_flo : e comunque mai capito perché una buona fetta di tifosi del Napoli sbavava dietro questo influencer cafonazzo arricchito - Buuuubuuulaa : @ONadde @manu_99a @LuigiLuc1926 @Napoli_Report @MarcoGiordano6 Bakayoko 4 centrocampista dietro Kessie, Tonali e Be… -

Giovedì c'è Juve-Napoli, ma stanno per arrivare in Italia i dirigenti della società nordamericana per chiudere il contratto: il futuro del capitano azzurro è un quinquennale con la squadra allenata da ...