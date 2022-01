Barcellona – Morata: ci siamo! La conferma di As (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sembra ormai agli sgoccioli la partenza di Alvaro Morata in direzione Barcellona già nel mercato invernale, facendo così di nuovo ritorno in terra spagnola come confermato da As. Morata Barcellona L’attaccante spagnolo ha deciso quindi di tornare nella madrepatria e lo farà probabilmente in prestito per 18 mesi con un opzione per il futuro acquisto. Alvaro insieme al nuovo acquisto Torres avrà l compito di far tornare ai suoi livelli il Barcellona di Xavi e dimostrare il suo vero talento in campo. La Juve intanto pensa ad Icardi come sostituto. Daniele Scrazzolo Leggi su rompipallone (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sembra ormai agli sgoccioli la partenza di Alvaroin direzionegià nel mercato invernale, facendo così di nuovo ritorno in terra spagnola cometo da As.L’attaccante spagnolo ha deciso quindi di tornare nella madrepatria e lo farà probabilmente in prestito per 18 mesi con un opzione per il futuro acquisto. Alvaro insieme al nuovo acquisto Torres avrà l compito di far tornare ai suoi livelli ildi Xavi e dimostrare il suo vero talento in campo. La Juve intanto pensa ad Icardi come sostituto. Daniele Scrazzolo

