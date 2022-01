Roma, Mourinho perde due giocatori ma recupera Pellegrini e Abraham (Di domenica 2 gennaio 2022) In vista della partita di giovedì contro il Milan, la Roma di Mourinho dovrà fare a meno di due giocatori, ma recupera Pellegrini e Abraham Leggi su pianetamilan (Di domenica 2 gennaio 2022) In vista della partita di giovedì contro il Milan, ladidovrà fare a meno di due, ma

Advertising

Agenzia_Ansa : Visita a sorpresa nella notte di Capodanno per gli ospiti dell'Ostello 'don Luigi Di Liegro', vicino la Stazione Te… - Gazzetta_it : Capodanno alla Caritas per #Mourinho: 'Non fingete di non sapere' #Roma - OfficialASRoma : ??? “Mourinho è esattamente quello di cui la Roma, i giocatori, i dipendenti, lo staff e i tifosi avevano bisogno”… - asrsupporter : RT @calciomercatoit: ?? - dailynews_24 : Roma, c’è un titolare no-vax in rosa: Mourinho prova a convincerlo -