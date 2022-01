Quirinale | Pertini il più votato | per Leone la percentuale più bassa**

(Di domenica 2 gennaio 2022) Roma, 2 gen. (Adnkronos) – Sandroè stato il Presidente della Repubblica piùdal Parlamento, con 832 consensi, nonostante si sia arrivati alla sua elezione soltanto al sedicesimo scrutinio. Segue in questa classifica, come nella cronologia dei Presidenti, Francesco Cossiga, con 752 voti. Quindi Giorgio Napolitano, in occasione della rielezione, con 738; Carlo Azeglio Ciampi con 707, Oscar Luigi Scalfaro con 672, Sergio Mattarella con 665, Giovanni Gronchi con 658, Giuseppe Saragat con 646, Giorgio Napolitano con 543, Luigi Einaudi e Giovanicon 518 e Antonio Segni con 443. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

