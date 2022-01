Incendio in parrocchia a Monza: i carabinieri sentono odore di bruciato, entrano nell’edificio e salvano due suore (Di domenica 2 gennaio 2022) Due suore sono state salvate da un Incendio scoppiato in parrocchia grazie all’intervento dei carabinieri. Lo ha reso noto il Comando provinciale dei carabinieri di Monza. L’odore di bruciato e di fumo, proveniente dalla parrocchia, ha richiamato i due carabinieri che – presi contatti con il parroco – sono entrati immediatamente nell’edificio. Il 118, sempre secondo quanto riferito dai carabinieri di Monza, ha poi prestato le prime cure alle due donne, che fortunatamente non hanno riportato alcuna lesione; e poco dopo i Vigili del Fuoco hanno domato le fiamme. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 gennaio 2022) Duesono state salvate da unscoppiato ingrazie all’intervento dei. Lo ha reso noto il Comando provinciale deidi. L’die di fumo, proveniente dalla, ha richiamato i dueche – presi contatti con il parroco – sono entrati immediatamente. Il 118, sempre secondo quanto riferito daidi, ha poi prestato le prime cure alle due donne, che fortunatamente non hanno riportato alcuna lesione; e poco dopo i Vigili del Fuoco hanno domato le fiamme. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

