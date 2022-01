Dakar 2022 Auto | Tappa 1 | Al-Attiyah è imprendibile

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 2 gennaio 2022) La1 della Darkardedicata alleè andata in archivio con un assoluto dominatore: è Al-su Toyota che ha staccato tutto il gruppone prendendo, saldamente, il comando delle operazioni. Ecco cosa è successo in questa prima gara che ha emesso, già, dei risultati molto importanti ed indicativi.: ecco cosa è successo La1 delledellaha un vincitore assoluto e schiacciante che, in questa prima fase, si è rivelato praticamentestaccando, nettamente, gli inseguitori: Al-su Toyota ha preso il volo chiudendo il tutto in tre ore e mezza di corsa. Loeb, leggenda del rally, ha dovuto alzare ...