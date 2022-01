Che tegola per il Psg: un big è positivo al Covid! (Di domenica 2 gennaio 2022) Nella giornata di sabato, il Paris Saint-Germain aveva annunciato la positività al Covid-19 di quattro giocatori. Oggi il club parigino ha reso noti i nomi: sono Juan Bernat, Sergio Rico, Nathan Bitumazala e Leo Messi. A riportarlo è Alfedo Pedullà su twitter. Anche #Messi positivo— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 2, 2022 I tamponi risalgono alla giornata di ieri e la società aveva solo riportato la notizia delle positività, oggi lo stesso club ha reso noti anche i nomi, tra i quali, quello che desta più scalpore è sicuramente quello dell’argentino. VINCENZO BONIELLO Leggi su rompipallone (Di domenica 2 gennaio 2022) Nella giornata di sabato, il Paris Saint-Germain aveva annunciato la positività al Covid-19 di quattro giocatori. Oggi il club parigino ha reso noti i nomi: sono Juan Bernat, Sergio Rico, Nathan Bitumazala e Leo Messi. A riportarlo è Alfedo Pedullà su twitter. Anche #Messi— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 2, 2022 I tamponi risalgono alla giornata di ieri e la società aveva solo riportato la notizia delle positività, oggi lo stesso club ha reso noti anche i nomi, tra i quali, quello che desta più scalpore è sicuramente quello dell’argentino. VINCENZO BONIELLO

Advertising

Valerianh93 : RT @killercat_shial: spero l’anno prossimo di potermi limonare @Valerianh93 a capodanno, che ora è ubriaca come una tegola avendo bevuto mo… - killercat_shial : spero l’anno prossimo di potermi limonare @Valerianh93 a capodanno, che ora è ubriaca come una tegola avendo bevuto molto meno di me - AndreaStupia : @Spazio_J Che tegola…. Pinsoglio soprattutto - infoitsport : Che tegola per Allegri: due giocatori positivi al Covid! - JNetwork2021 : RT @Spazio_J: Che tegola per Allegri: due giocatori positivi al Covid! - -

Ultime Notizie dalla rete : Che tegola Doccia gelata Juventus: Ufficiale, 'big' positivo al Covid Tegola per la Juventus: dall'ultima tornata di tamponi, è emersa una nuova positività. L'annuncio ... Al rientro dalla sosta, per la Juventus inizierà un vero e proprio tour de force, che in rapida ...

Juventus, Chiellini positivo al Covid: si era allenato col gruppo Tegola per la Juventus con Giorgio Chiellini che recupera dall'infortunio e torna ad allenarsi col gruppo ma poche ore dopo apprende di essere positivo al Covid - 19. Il difensore bianconero è stato ...

Covid Reggina, salgono a 18 le positività nel club: che tegola in vista della ripresa - strill.it Strill.it Doccia gelata Juventus: Ufficiale, 'big' positivo al Covid Tegola per la Juventus: dall'ultima tornata di tamponi, è emersa una nuova positività. L'annuncio ufficiale del .... Al rientro dalla sosta, per la Juventus inizierà un vero e proprio tour de force, c ...

Covid, tegola Juve: Chiellini positivo Il difensore era già in isolamento per un contatto con un positivo nei giorni scorsi Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, è risultato positivo al Covid-19 e salterà quasi sicuramente le prossi ...

per la Juventus: dall'ultima tornata di tamponi, è emersa una nuova positività. L'annuncio ... Al rientro dalla sosta, per la Juventus inizierà un vero e proprio tour de force,in rapida ...per la Juventus con Giorgio Chiellinirecupera dall'infortunio e torna ad allenarsi col gruppo ma poche ore dopo apprende di essere positivo al Covid - 19. Il difensore bianconero è stato ...Tegola per la Juventus: dall'ultima tornata di tamponi, è emersa una nuova positività. L'annuncio ufficiale del .... Al rientro dalla sosta, per la Juventus inizierà un vero e proprio tour de force, c ...Il difensore era già in isolamento per un contatto con un positivo nei giorni scorsi Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, è risultato positivo al Covid-19 e salterà quasi sicuramente le prossi ...