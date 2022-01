Basket | verso uno stop temporaneo alla Serie A? L’ipotesi è sul tavolo

Leggi su oasport

(Di domenica 2 gennaio 2022) Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, si potrebbe essere di fronte a una svolta di dimensioni rilevanti in relazione al campionato diA 2021-2022. Martedì, infatti, si dovrebbe tenere una sorta di assemblea di Legainformale, volta a capire come procedere visto il quadro sempre meno tranquillizzante dei contagi da Covid-19 in Italia (e non solo). In particolare, un’ipotesi che non solo è sul, ma non è neppure peregrina, riguarda la sospensione temporanea del massimo campionato. Si tratterebbe di fermare tutto per quattro settimane, in modo tale da evitare tutto quello che non ricade sotto la voce “equità competitiva” tra tempi diimposti dalle ASL, dievolvere dei focolai e via dicendo.A: rinviata l’intera 14ma ...