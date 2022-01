Per Giove! Sarà l’anno fortunato per Cancro, Scorpione e Pesci (Di sabato 1 gennaio 2022) Cari lettori come ogni anno eccoci qui ad osservare il cielo e a confidare che gli astri, le stelle, il Sole, la Luna e i pianeti siamo favorevoli al nostro destino a seconda del nostro segno zodiacale. Avremmo voluto regalarvi un oroscopo No Vax, ma siamo rispettosi e con l’ironia di sempre ve ne proponiamo uno No Fox, nel senso che non è scritto del celebra astrologo ma dal Mago dei Colli che da San Vigilio ha scrutato l’universo per noi. Dopo il 2021 in cui l’Italia ha vinto tutto, vi riveliamo che il 2022 è l’anno della rivincita dei secondi. Da quelli sui menù, ai secondi figli, le seconde mogli, i secondi atti a teatri, i secondi tempi dei film e delle partite di calcio. E come Totò, abbondiamo e siamo magnanimi: Sarà l’anno anche dei secondini. Stando invece alla mappa astrale Sarà l’anno di ... Leggi su bergamonews (Di sabato 1 gennaio 2022) Cari lettori come ogni anno eccoci qui ad osservare il cielo e a confidare che gli astri, le stelle, il Sole, la Luna e i pianeti siamo favorevoli al nostro destino a seconda del nostro segno zodiacale. Avremmo voluto regalarvi un oroscopo No Vax, ma siamo rispettosi e con l’ironia di sempre ve ne proponiamo uno No Fox, nel senso che non è scritto del celebra astrologo ma dal Mago dei Colli che da San Vigilio ha scrutato l’universo per noi. Dopo il 2021 in cui l’Italia ha vinto tutto, vi riveliamo che il 2022 èdella rivincita dei secondi. Da quelli sui menù, ai secondi figli, le seconde mogli, i secondi atti a teatri, i secondi tempi dei film e delle partite di calcio. E come Totò, abbondiamo e siamo magnanimi:anche dei secondini. Stando invece alla mappa astraledi ...

Oroscopo Acquario 2022: amore, salute, lavoro e cambiamenti L'oroscopo del 2022 per il segno dell'ACQUARIO (21 gennaio - 19 febbraio) IL 2022 potrebbe rivelarsi uno degli anni migliori di sempre. Il contatto di Giove col vostro pianeta Urano, a febbraio, sarà probabilmente il più ...

Per Giove! Sarà l’anno fortunato per Cancro, Scorpione e Pesci BergamoNews Oroscopo Gemelli dell'anno 2022 Questo è l’anno dove crescere e restare. Saturno vi accoglie parlando così, con l’approccio di un padre all’antica. Voi, gli del movimento, vi agitate inquieti sulla sedia. Vi sentite sotto esame. “È ...

