Omicron, Bassetti: «Nel 2022 avremo il 95% della popolazione protetta» (Di sabato 1 gennaio 2022) La situazione è migliore rispetto a un anno fa secondo il virologo Matteo Bassetti. «Per la primavera 2022 avremo il 95% della popolazione protetta» da Covid-19, «o per... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 1 gennaio 2022) La situazione è migliore rispetto a un anno fa secondo il virologo Matteo. «Per la primaverail 95%» da Covid-19, «o per...

