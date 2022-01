Covid oggi Israele, 5.466 nuovi contagi e un morto (Di sabato 1 gennaio 2022) In Israele sono stati registrati 5.466 nuovi contagi da coronavirus: si tratta del numero più alto registrato dal 23 settembre. Il numero totale di contagi nel Paese dall’inizio della pandemia sale così a 1.389.247. Lo riferisce il ministero della Salute israeliano. Nelle ultime 24 ore si è registrato un nuovo decesso portando così il bilancio delle vittime a 8.244. Il numero di pazienti ricoverati in condizioni gravi è aumentato passando da 93 a 101. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 1 gennaio 2022) Insono stati registrati 5.466da coronavirus: si tratta del numero più alto registrato dal 23 settembre. Il numero totale dinel Paese dall’inizio della pandemia sale così a 1.389.247. Lo riferisce il ministero della Salute israeliano. Nelle ultime 24 ore si è registrato un nuovo decesso portando così il bilancio delle vittime a 8.244. Il numero di pazienti ricoverati in condizioni gravi è aumentato passando da 93 a 101. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

