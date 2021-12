Sci fondo: Tour de Ski, Diggins vince 10 km mass start di Oberstdorf e azzurre lontane (Di venerdì 31 dicembre 2021) Oberstdorf, 31 dic. -(Adnkronos) – Jessie Diggins vince la 10 km mass start femminile di Oberstdorf valida per il Tour de Ski. La statunitense conquista la vittoria in un appassionante sprint finale, che l’ha vista prevalere in 21’30?8, per solamente 0?5 sulla svedese Frida Karlsson e 0?8 sulla russa Tatiana Sorina. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 31 dicembre 2021), 31 dic. -(Adnkronos) – Jessiela 10 kmfemminile divalida per ilde Ski. La statunitense conquista la vittoria in un appassionante sprint finale, che l’ha vista prevalere in 21’30?8, per solamente 0?5 sulla svedese Frida Karlsson e 0?8 sulla russa Tatiana Sorina. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

