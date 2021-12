Quarantena per vaccinati e non: emanata circolare del Ministero con tutte le novità (Di venerdì 31 dicembre 2021) È stata emanata la circolare del Ministero della Salute con gli aggiornamenti sulle misure di Quarantena e isolamento in seguito alla diffusione della nuova variante Omicron. Niente Quarantena per i soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, o abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, o siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, con obbligo di indossare mascherine tipo FFP2 per almeno 10 giorni. Il periodo di auto-sorveglianza termina al giorno 5. In caso di contatti a alto rischio, i sanitari devono inoltre eseguire tamponi giornalieri fino al quinto giorno. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 31 dicembre 2021) È stataladeldella Salute con gli aggiornamenti sulle misure die isolamento in seguito alla diffusione della nuova variante Omicron. Nienteper i soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, o abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, o siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, con obbligo di indossare mascherine tipo FFP2 per almeno 10 giorni. Il periodo di auto-sorveglianza termina al giorno 5. In caso di contatti a alto rischio, i sanitari devono inoltre eseguire tamponi giornalieri fino al quinto giorno.

