Non solo Insigne, un altro giocatore della Serie A va al Toronto: tutti i dettagli (Di venerdì 31 dicembre 2021) Alfredo Pedullà ormai ne é certo: Lorenzo Insigne è pronto a lasciare il Napoli e ad accettare l'offerta del Toronto. I dirigenti canadesi arriveranno in Italia tra il 3 ed il 4 gennaio per chiudere l'affare, mentre l'attaccante partenopeo si trasferirà in MLS solo a giugno, chiudendo la stagione a Napoli. Insigne Napoli TorontoLa cifra per il folletto di Frattamaggiore è di 10 milioni di euro all'anno per 4 anni, con opzione sul quinto. Chi sarebbe destinato a raggiungerlo è il suo conterraneo Mimmo Criscito, il quale prima vorrebbe far salvare il Genoa e poi approdare nel Nord America a chiudere la sua carriera. Criscito Genoa Toronto

