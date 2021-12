Corea del Sud, graziata l’ex presidentessa Park Geun-hye (Di venerdì 31 dicembre 2021) La Corea del Sud ha concesso la grazie all’ex presidentessa Park Geun-hye in carcere stava scontando una condanna per corruzione graziata Park Geun-hye (Fonte: Getty Images)Il ministro sudCoreano della Giustizia ha reso noto che l’ex presidentessa sudCoreana Park Geun-hye ha ricevuto la grazia. La donna era stata condannata a 20 anni di prigione a causa di uno scandalo di corruzione che aveva portato alla sua destituzione nel 2017. La Corea del Sud ha incluso la sessantanovenne Park Geun-hye nella lista di una serie di persone che hanno ottenuto una speciale ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ladel Sud ha concesso la grazie al-hye in carcere stava scontando una condanna per corruzione-hye (Fonte: Getty Images)Il ministro sudno della Giustizia ha reso noto chesudna-hye ha ricevuto la grazia. La donna era stata condannata a 20 anni di prigione a causa di uno scandalo di corruzione che aveva portato alla sua destituzione nel 2017. Ladel Sud ha incluso la sessantanovenne-hye nella lista di una serie di persone che hanno ottenuto una speciale ...

