Buon 2022! Che sia un anno alla Simon Kjaer

Leggi su serieanews

(Di sabato 1 gennaio 2022) Salutiamo il 2021 con l’augurio di vivere il 2022 con la stessa forza che, quel giorno, ci ha mostratoNessun giorno dell’riesce a mescolare malinconia ed entusiasmo quanto l’ultimo. Salutiamo per sempre un pezzo delle nostre vite, promettendoci di migliorare in quello che, tra un brindisi e l’altro, stiamo per accogliere. 365 Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.