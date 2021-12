Jessica Selassié si confida con Alessandro Basciano | “Avevo accumulato tanti chili perché non mi piacevo”

(Di giovedì 30 dicembre 2021)è la maggiore delle tre Principesse che hanno varcato la Porta Rossa della Casa del Grande Fratello Vip6. Tra le tre, quella che ha fatto più parlare di sé all’interno del reality show è Lulù, per i suoi comportamenti, a volte, sopra le righe e per la sua storia d’amore con Manuel Bortuzzo., invece, è rimasta sempre un po’ fuori dalle dinamiche del reality show, anche se nelle ultime settimane si è trovata al centro di un triangolo amoroso con Sophie Codegoni e. Adesso, proprio con l’ex tentatore,si è lasciata andare a delle confidenze, come riportato da Biccy.e le sofferenze del passato...

Advertising

infoitcultura : GF Vip, Jessica Selassié smaschera Gianmaria Antinolfi: “È bravo a giocare” - infoitcultura : Jessica Selassié, che gioco di sguardi: ha un ammiratore segreto al GF - infoitcultura : Gf Vip 6, la sorella di Basciano contro Jessica e Clarissa Selassié - infoitcultura : Jessica Selassié attira le ire della sorella di Alessandro Basciano - gherardo_gfvip : Sotto sotto la più grande delle Selassié non gli è così indifferente sennò avrebbe detto STI CAZZI. MA LA VERITÀ È… -

Ultime Notizie dalla rete : Jessica Selassié

Gossip News

Nel corso dell'ultima puntata, Adriana Volpe ha scritto un divertente tweet in proposito: "guardati bene intorno...secondo me chi ti guarda c'è...inizia per B e non è Basciano" Scopri le ...è sempre più tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ed a notare l'insistente vicinanza della principessa etiope all'ex corteggiatore e tentatore è stata anche la madre di Sophie, ...