Covid: mappa Ecdc, Italia tutta in rosso e rosso scuro (Di giovedì 30 dicembre 2021) Bruxelles, 30 dic. (Adnkronos Salute) - L'Italia passa tutta in rosso e in rosso scuro nella mappa aggiornata dell'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, sulla situazione epidemiologica Covid-19 in Europa, che continua a essere basata sulle notifiche di positivi negli ultimi 14 giorni ogni 100mila abitanti e sulla percentuale di positivi sul totale dei test effettuati. Nella Penisola sono rosse Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna; tutte le altre regioni del nostro Paese sono in rosso scuro. Nella mappa precedente resistevano in giallo solo tre regioni (Puglia, Molise e Sardegna). ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Bruxelles, 30 dic. (Adnkronos Salute) - L'passaine innellaaggiornata dell', il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, sulla situazione epidemiologica-19 in Europa, che continua a essere basata sulle notifiche di positivi negli ultimi 14 giorni ogni 100mila abitanti e sulla percentuale di positivi sul totale dei test effettuati. Nella Penisola sono rosse Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna; tutte le altre regioni del nostro Paese sono in. Nellaprecedente resistevano in giallo solo tre regioni (Puglia, Molise e Sardegna). ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Tutta l'Italia in rosso o rosso scuro. Appare così la mappa aggiornata del Centro europeo per la prevenzione e il c… - Open_gol : Il Centro europeo certifica il peggioramento della situazione Covid in Italia - RadioGoldAl : Nella mappa europea del Covid il Piemonte diventa rosso scuro - telodogratis : Covid: mappa Ecdc, tutta l’Italia in rosso o rosso scuro - 01megamind10 : RT @Radio1Rai: ??#Covid Italia tutta in rosso o rosso scuro nella mappa aggiornata del Centro europeo per la prevenzione e il controllo dell… -