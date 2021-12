Calciomercato Juventus, Kulusevski in bilico: per questa cifra può partire (Di giovedì 30 dicembre 2021) Non è stato un 2021 fortunato per Kulusevski; l’attaccante della Juventus ha dovuto mandare giù un’altra delusione. Kulusevski (Lapresse)La Juventus si prepara ad iniziare il 2021 e, già il primo mese, rischia di essere particolarmente decisivo tra campo (tour de force di sei partite in diciotto giorni con tre scontri diretti in campionato e la finale di supercoppa contro l’Inter) e mercato con la società che ha bisogno di rinforzare la rosa di Allegri per permettere al tecnico di disputare, nel migliore dei modi, la seconda parte di una stagione iniziata con obiettivi ben più importanti rispetto ad una corsa per la prossima Champions League. L’ultimo anno e mezzo della Juventus è stato piuttosto complicato e le colpe vanno equamente divise tra società, allenatore e giocatori; gli errori commessi dalla ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 30 dicembre 2021) Non è stato un 2021 fortunato per; l’attaccante dellaha dovuto mandare giù un’altra delusione.(Lapresse)Lasi prepara ad iniziare il 2021 e, già il primo mese, rischia di essere particolarmente decisivo tra campo (tour de force di sei partite in diciotto giorni con tre scontri diretti in campionato e la finale di supercoppa contro l’Inter) e mercato con la società che ha bisogno di rinforzare la rosa di Allegri per permettere al tecnico di disputare, nel migliore dei modi, la seconda parte di una stagione iniziata con obiettivi ben più importanti rispetto ad una corsa per la prossima Champions League. L’ultimo anno e mezzo dellaè stato piuttosto complicato e le colpe vanno equamente divise tra società, allenatore e giocatori; gli errori commessi dalla ...

