Bonus acqua potabile fino al 2023 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Annamaria Villafrate - Bonus idrico prorogato dalla manovra di bilancio fino al 2023. Dalle istruzioni al modello dell'Agenzia ecco quanto c'è da sapere. Leggi su studiocataldi (Di giovedì 30 dicembre 2021) Annamaria Villafrate -idrico prorogato dalla manovra di bilancioal. Dalle istruzioni al modello dell'Agenzia ecco quanto c'è da sapere.

Advertising

StalkerAnsya : @pakychachki praticamente agevolazioni per impianti idrici e filtranti che permettono di bere acqua direttamente da… - Tina_Mar_ : Ora grazie al bonus rubinetti posso finalmente bere acqua dopo una bella sbronza alle 4 di notte - diopioparapio : @iamjohnlan Ah yes, il bonus rubinetti è proprio ciò di cui avevamo bisogno. Insomma, due bei bicchieri d’acqua dop… - StalkerAnsya : @zugojapan Perché è l’ennesimo palliativo per addossare la responsabilità di qualcosa ai cittadini mentre l’acqua d… - zugojapan : @StalkerAnsya Ma perché ce l'avete col bonus rubinetti? Serve a incentivare impianti di risparmio idrico o di filtr… -