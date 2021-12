Sonia Bruganelli commenta la sua sostituzione al Gf con Laura Freddi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sonia Bruganelli lunedì 3 gennaio lascerà per una sera la sua poltrona a Laura Freddi. Ecco il commento della moglie di Bonolis a chi ha ipotizzato una vendetta di Signorini Sonia Bruganelli ha commentato sulle storie Instagram la sua sostituzione al Gf Vip con Laura Freddi. Infatti l’opinionista il 3 gennaio sarà assente perché si trova a Dubai con la famiglia per trascorrere lì il Capodanno, come ha anticipato TvBlog che ha scritto: “Laura Freddi sostituirà per una puntata al Grande Fratello vip 6 Sonia Bruganelli che sarà a Dubai con la famiglia per passare il Capodanno”. É stato anche ipotizzato da qualcuno che questa sostituzione ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021)lunedì 3 gennaio lascerà per una sera la sua poltrona a. Ecco il commento della moglie di Bonolis a chi ha ipotizzato una vendetta di Signorinihato sulle storie Instagram la suaal Gf Vip con. Infatti l’opinionista il 3 gennaio sarà assente perché si trova a Dubai con la famiglia per trascorrere lì il Capodanno, come ha anticipato TvBlog che ha scritto: “sostituirà per una puntata al Grande Fratello vip 6che sarà a Dubai con la famiglia per passare il Capodanno”. É stato anche ipotizzato da qualcuno che questa...

Advertising

fattoquotidiano : Sonia Bruganelli sostituita dalla ex di Bonolis, Laura Freddi. La “vendetta” di Signorini al Grande Fratello Vip - errikor : RT @asfaltofresco: il fatto che l’ingresso di delia non sarà commentato da sonia bruganelli - sonopoliedrico : RT @asfaltofresco: il fatto che l’ingresso di delia non sarà commentato da sonia bruganelli - PasqualeMarro : #Signorini si vendica di Sonia Bruganelli. Lei reagisce sui social - ceci_patrizia : -