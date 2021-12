"Meno isolamento, il virus non è più lo stesso" (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il prof del Gemelli, Roberto Cauda: "Entro febbraio boom di contagi. La terza dose può chiudere la partita" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il prof del Gemelli, Roberto Cauda: "Entro febbraio boom di contagi. La terza dose può chiudere la partita"

Advertising

Ricarterc1 : RT @TwittGiorgio: 'Meno isolamento, il virus non è più lo stesso' ...SI SONO ACCORTI ADESSO, DOPO AVERCI TERRORIZZATO SENZA MOTIVO! https:/… - ItalyanKrd4 : RT @TwittGiorgio: 'Meno isolamento, il virus non è più lo stesso' ...SI SONO ACCORTI ADESSO, DOPO AVERCI TERRORIZZATO SENZA MOTIVO! https:/… - TwittGiorgio : 'Meno isolamento, il virus non è più lo stesso' ...SI SONO ACCORTI ADESSO, DOPO AVERCI TERRORIZZATO SENZA MOTIVO!… - Samanta8888 : RT @BarbaraRaval: ADESSO È IL MOMENTO DI MOSTRARE LE PALLE. Nuova quarantena, le Regioni al Cts: 'Niente isolamento per i vaccinati (con 3… - PpPagliaro : RT @renata_gili: Con omicron la scelta è semplice: incontrarla da vaccinati, protetti nei confronti di forme severe di malattia, o da non v… -