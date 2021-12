Risse in centro a Salerno, ‘Daspo Willy’ per 14 minori (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La Questura di Salerno, per la prima volta nella provincia, ha notificato 14 provvedimenti di Divieto di Accesso e di Stazionamento, cd. “DASPO URBANO”, nei confronti di quattordici giovani minorenni resisi responsabili di rissa aggravata, tentato omicidio e danneggiamento, verificatasi a Salerno lo scorso 15 maggio. Quella sera, numerosi giovani si affrontarono sul Lungomare di Salerno all’altezza della Spiaggia di Santa Teresa, utilizzando sfollagente, bastoni, noccoliere e coltelli, evento durante il quale venne ferito gravemente un minore. Subito dopo la rissa proseguì all’interno del Mc Donald sito in questa Via Roma, nonostante la presenza di numerosi avventori, anche in questa ulteriore circostanza venne ferito gravemente un altro minorenne. Le indagini immediatamente ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– La Questura di, per la prima volta nella provincia, ha notificato 14 provvedimenti di Divieto di Accesso e di Stazionamento, cd. “DASPO URBANO”, nei confronti di quattordici giovani minorenni resisi responsabili di rissa aggravata, tentato omicidio e danneggiamento, verificatasi alo scorso 15 maggio. Quella sera, numerosi giovani si affrontarono sul Lungomare diall’altezza della Spiaggia di Santa Teresa, utilizzando sfollagente, bastoni, noccoliere e coltelli, evento durante il quale venne ferito gravemente un minore. Subito dopo la rissa proseguì all’interno del Mc Donald sito in questa Via Roma, nonostante la presenza di numerosi avventori, anche in questa ulteriore circostanza venne ferito gravemente un altro minorenne. Le indagini immediatamente ...

