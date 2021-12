Rapina in un bar, uomo armato di pistola porta via contanti dalla cassa (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMontesarchio – Paura nella notte di ieri a Montesarchio in un bar di via Napoli. Un uomo armato di pistola e con il volto coperto da un cappellino e da una mascherina si è introdotto nell’esercizio commerciale intimando alla dipendente presente, di dare il ricavato della serata. La donna impauritasi, sarebbe scappata e il malvivente ha cosi preso i contanti dal registratore di cassa, sigarette e gratta vinci. Sono intervenuti i Carabinieri di Montesarchio che ora stanno vagliando le immagini della video sorveglianza per cercare di risalire all’autore della Rapina. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMontesarchio – Paura nella notte di ieri a Montesarchio in un bar di via Napoli. Undie con il volto coperto da un cappellino e da una mascherina si è introdotto nell’esercizio commerciale intimando alla dipendente presente, di dare il ricavato della serata. La donna impauritasi, sarebbe scappata e il malvivente ha cosi preso idal registratore di, sigarette e gratta vinci. Sono intervenuti i Carabinieri di Montesarchio che ora stanno vagliando le immagini della video sorveglianza per cercare di risalire all’autore della. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

