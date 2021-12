Omicron, stop all'allarmismo. "Sintomi simili al banale raffreddore" (Di martedì 28 dicembre 2021) Variante Omicron, lockdown per i non vaccinati e immunizzazione dei bambini. Intervista di Affaritaliani.it a Maria Rita Gismondo, direttrice del laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 28 dicembre 2021) Variante, lockdown per i non vaccinati e immunizzazione dei bambini. Intervista di Affaritaliani.it a Maria Rita Gismondo, direttrice del laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di... Segui su affaritaliani.it

Advertising

fattoquotidiano : Omicron, caos tamponi in Lombardia. Portale prenotazioni in tilt, test esauriti. Stop al tracciamento, sospeso quel… - PatriziaPatri10 : RT @Giovann91620348: ???? - Israele: incredibile stop alla quarta dose, tra i segnali che Omicron sia meno grave e che il Comitato sulla sicu… - bizcommunityit : Omicron, in Sudafrica stop a quarantena per gli asintomatici: «Non è più efficace» - infoitinterno : Omicron, in Sudafrica cambia tutto: stop quarantena per gli asintomatici - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Omicron, in Sudafrica stop a quarantena per gli asintomatici: «Non è più efficace» -