Manovra, c’è arrivato pure il Pd: il governo svilisce il Parlamento. FdI: «Invece di parlare, agiscano» (Di martedì 28 dicembre 2021) Fratelli d’Italia lo va ripetendo da settimane e settimane: anche sulla Manovra, il governo scavalca il Parlamento, mortificandolo. Ora che la legge di Bilancio è arrivata alla Camera, sottoposta alla fiducia, anche il Pd sembra essersi conto che le cose così non funzionano e, soprattutto, non possono funzionare se ci si tiene alla democrazia rappresentativa. Manovra: il Pd scopre che così la democrazia è a rischio «Vorrei dire che da anni siamo all’interno di una china pericolosa. Dobbiamo renderci conto che rischiamo una torsione della nostra democrazia fondata sulla rappresentanza», ha detto in Aula Marianna Madia, parlando del ruolo del Parlamento nella definizione della Manovra. «I dati sull’astensionismo ci dicono che le persone non si sentono più rappresentate. Si tratta di un ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 dicembre 2021) Fratelli d’Italia lo va ripetendo da settimane e settimane: anche sulla, ilscavalca il, mortificandolo. Ora che la legge di Bilancio è arrivata alla Camera, sottoposta alla fiducia, anche il Pd sembra essersi conto che le cose così non funzionano e, soprattutto, non possono funzionare se ci si tiene alla democrazia rappresentativa.: il Pd scopre che così la democrazia è a rischio «Vorrei dire che da anni siamo all’interno di una china pericolosa. Dobbiamo renderci conto che rischiamo una torsione della nostra democrazia fondata sulla rappresentanza», ha detto in Aula Marianna Madia, parlando del ruolo delnella definizione della. «I dati sull’astensionismo ci dicono che le persone non si sentono più rappresentate. Si tratta di un ...

Advertising

petergomezblog : Manovra, c’è il divieto di allevare e uccidere animali per ricavare pellicce: stop entro gennaio 2022… - SecolodItalia1 : Manovra, c’è arrivato pure il Pd: il governo svilisce il Parlamento. FdI: «Invece di parlare, agiscano»… - Roky99760738 : RT @MarcoFattorini: In pandemia c’è un bonus per tutto, ma non per la salute mentale. Un’emergenza sempre più pesante e invisibile. Hanno e… - Marko_Morandi : RT @maryfagi: C’è una cosa che questo parlamento continua a voler ignorare: quando tornerà il patto di stabilità sarete ancora tutti qui a… - mariamacina : RT @MarcoFattorini: In pandemia c’è un bonus per tutto, ma non per la salute mentale. Un’emergenza sempre più pesante e invisibile. Hanno e… -

Ultime Notizie dalla rete : Manovra c’è Manovra: M5S, 'pronto emendamento che cancella tetto Isee superbonus' Affaritaliani.it