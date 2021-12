Juventus, futuro de Ligt: interviene Birindelli (Di martedì 28 dicembre 2021) Le parole pronunciate da Mino Raiola nei giorni scorsi riguardo il futuro di Matthijs de Ligt sono state come un fulmine a ciel sereno. Il procuratore ha affermato non troppo velatamente che il difensore olandese potrebbe lasciare Torino perchè pronto per nuove esperienze. De Ligt Juventus Sulla questione, a Tuttojuve.com, è intervenuto Alessandro Birindelli: ”Rimango sempre più perplesso da queste situazioni di mercato, per il semplice fatto che l’olandese è arrivato per un ricambio generazionale e non per essere rivenduto ad una cifra più alta. E’ chiaro che nel momento in cui Bonucci e Chiellini decideranno di fermarsi, de Ligt è il primo candidato a raccoglierne l’eredità. Il club lo ha acquistato per farne una bandiera, Raiola fa i suoi interessi e forse gli conviene ... Leggi su rompipallone (Di martedì 28 dicembre 2021) Le parole pronunciate da Mino Raiola nei giorni scorsi riguardo ildi Matthijs desono state come un fulmine a ciel sereno. Il procuratore ha affermato non troppo velatamente che il difensore olandese potrebbe lasciare Torino perchè pronto per nuove esperienze. DeSulla questione, a Tuttojuve.com, è intervenuto Alessandro: ”Rimango sempre più perplesso da queste situazioni di mercato, per il semplice fatto che l’olandese è arrivato per un ricambio generazionale e non per essere rivenduto ad una cifra più alta. E’ chiaro che nel momento in cui Bonucci e Chiellini decideranno di fermarsi, deè il primo candidato a raccoglierne l’eredità. Il club lo ha acquistato per farne una bandiera, Raiola fa i suoi interessi e forse gli conviene ...

