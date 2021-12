Giorgio?Colarieti | “Il calo della natalità è dovuto a diversi fattori”

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 28 dicembre 2021) di Monica De Santis “Inverno demografico” così Papa Francesco ha parlato deldelle nascite in Italia, definendolo una tragedia per la nostra Nazione. Il deficit di “sostituzione naturale” tra nati e morti nel 2020 raggiunge in Italia -335 mila unità, valore inferiore, dall’Unità d’Italia, solo a quello record del 1918 (-648 mila), quando l’epidemia di “spagnola” contribuì a determinare quasi la metà degli 1,3 milioni di decessi registrati in quell’anno. Il nuovo record minimo delle nascite (405 mila) e l’elevato numero di decessi (740 mila) aggravano la dinamica naturale negativa che caratterizza il nostro Paese. I dati sono relativi al 2020, e sono stati resi noti dall’Istat nella nota sull’andamento demografico. Il deficit di nascite rispetto ai decessi è tuttoalla popolazione di cittadinanza italiana (-386 mila), mentre per la ...