Droga e armi sequestrate a Fondi. Il plauso del Mosap: «Colleghi impeccabili nonostante pochi mezzi e organico carente» (Di martedì 28 dicembre 2021) «È doveroso esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dai Colleghi del commissariato di Fondi che hanno portato a termine un’importante operazione di polizia giudiziaria insieme al personale della Squadra Mobile della Questura di Latina, col supporto della Questura di Frosinone, congiuntamente ai Carabinieri di Latina, conclusasi col sequestro di 65 chili di Droga tra hashish e marijuana, ma anche un arsenale composto da due pistole, una mitraglietta, tre fucili e numerose munizioni, 15 chili di plastico esplosivo, detonatori e due bombe a mano, portando all’arresto dei sette trafficanti coinvolti. Ai Colleghi vanno le nostre congratulazioni». Lo rende noto la segreteria provinciale di Latina del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (Mosap), commentando gli arresti di questa mattina. «I ... Leggi su forzearmatenews (Di martedì 28 dicembre 2021) «È doveroso esprimere apprezzamento per il lavoro svolto daidel commissariato diche hanno portato a termine un’importante operazione di polizia giudiziaria insieme al personale della Squadra Mobile della Questura di Latina, col supporto della Questura di Frosinone, congiuntamente ai Carabinieri di Latina, conclusasi col sequestro di 65 chili ditra hashish e marijuana, ma anche un arsenale composto da due pistole, una mitraglietta, tre fucili e numerose munizioni, 15 chili di plastico esplosivo, detonatori e due bombe a mano, portando all’arresto dei sette trafficanti coinvolti. Aivanno le nostre congratulazioni». Lo rende noto la segreteria provinciale di Latina del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (), commentando gli arresti di questa mattina. «I ...

