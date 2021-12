Dopo 5 anni la voce di Mina saluta Tim (Di martedì 28 dicembre 2021) Con la fine del 2021 si chiude il rapporto fra Mina e Tim, Dopo cinque anni di collaborazioni nei quali la cantante ha prestato la propria voce alle campagne pubblicitarie e alla comunicazione ufficiale del gruppo telefonico. Molte le canzoni che Mina ha interpretato offrendo una colonna sonora alle idee di Luca Josi, ex capo della strategia creativa di Tim. Nel 2017 Josi aveva chiesto a Mina di cantare “All night” per lo spot della prima campagna che li aveva visti lavorare insieme per Tim, e fu subito un successo. Seguiva la rilettura di “It’s another day of sun” tratta dal film Lalaland, che porta Mina a cantare a Sanremo nelle pubblicità Tim del 2018, 2019, 2020 e 2021 diventando la voce dello sponsor unico della kermesse (per “riapparire”, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 dicembre 2021) Con la fine del 2021 si chiude il rapporto frae Tim,cinquedi collaborazioni nei quali la cantante ha prestato la propriaalle campagne pubblicitarie e alla comunicazione ufficiale del gruppo telefonico. Molte le canzoni cheha interpretato offrendo una colonna sonora alle idee di Luca Josi, ex capo della strategia creativa di Tim. Nel 2017 Josi aveva chiesto adi cantare “All night” per lo spot della prima campagna che li aveva visti lavorare insieme per Tim, e fu subito un successo. Seguiva la rilettura di “It’s another day of sun” tratta dal film Lalaland, che portaa cantare a Sanremo nelle pubblicità Tim del 2018, 2019, 2020 e 2021 diventando ladello sponsor unico della kermesse (per “riapparire”, ...

Ultime Notizie dalla rete : Dopo anni Premiati gli investitori in azioni, penalizzato in bond In dieci anni il Dow Jones ha guadagnato quasi il 200%, senza considerare i dividendi. Tanto, ma ... Va persino meglio a Wall Street, con lo S&P che spicca il volo, dopo essersi lasciato alle spalle una ...

Tribunale belga rifiuta estradizione rapper spagnolo Valtonyc Il cantante era fuggito in Belgio nel 2018 dopo una condanna a tre anni e mezzo per "apologia del terrorismo", "ingiurie contro la Corona spagnola" e "minacce" contenute, secondo la sentenza, nelle ...

Mummia di faraone 'scartata' digitalmente dopo 3.500 anni ANSA Nuova Europa Alaphilippe è 'campione dei campioni' per la 3ª volta Il secondo titolo mondiale professionisti in linea su strada, la Freccia Vallone, una tappa alla Tirreno-Adriatico e una al Tour de France. Per Julian Alaphilippe sta per chiudersi un altro anno di su ...

Napoli, è morto Hugo Maradona: il fratello di Diego aveva 52 anni Un anno dopo la morte di Diego Armando Maradona, la tragica notizia. Nella mattinata di oggi è scomparso il fratello minore del Pibe de Oro, Hugo Maradona, per un arresto cardiaco. Il decesso è ...

