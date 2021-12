Covid, il sottosegretario Costa: “Per chi ha il booster prevedere quarantena più breve”. Pregliasco: “Ripensare anche uso dei tamponi” (Di martedì 28 dicembre 2021) Dopo l‘appello dei governatori e le aperture di diversi virologi ed epidemiologi, il governo in attesa del pronunciamento del Cts convocato per mercoledì conferma che c’è l’intenzione di ridurre la durata della quarantena per chi è stato vaccinato con tre dosi di vaccino anti Covid. “Per chi ha il booster si può prevedere una quarantena inferiore ai sette giorni”, spiega in una intervista al Corriere della Sera Andrea Costa, sottosegretario alla Salute. “Per chi non è vaccinato la quarantena è di 10 giorni. Per chi ha già fatto due dosi è di 7. Non saremmo credibili nell’invitare a fare il richiamo se non fossimo convinti che il booster dà una maggiore protezione – è il ragionamento – I contagi aumentano ma le conseguenze sono meno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Dopo l‘appello dei governatori e le aperture di diversi virologi ed epidemiologi, il governo in attesa del pronunciamento del Cts convocato per mercoledì conferma che c’è l’intenzione di ridurre la durata dellaper chi è stato vaccinato con tre dosi di vaccino anti. “Per chi ha ilsi puòunainferiore ai sette giorni”, spiega in una intervista al Corriere della Sera Andreaalla Salute. “Per chi non è vaccinato laè di 10 giorni. Per chi ha già fatto due dosi è di 7. Non saremmo credibili nell’invitare a fare il richiamo se non fossimo convinti che ildà una maggiore protezione – è il ragionamento – I contagi aumentano ma le conseguenze sono meno ...

