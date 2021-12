Clemente Rispoli presenta l’offerta per la Salernitana

(Di martedì 28 dicembre 2021) SALERNO –, imprenditore, patron della Real Sud di Salerno, con interessi anche nel campo immobliare. E’ lui uno degli imprenditori che punta all’acquisizione della, con la presenza di altri soci che sono Francesco Agnello, holding distribuzione acqua e bevande, Maurizio Guazzerotti, Distretti Ecologici e già sponsor della sopcietà granata e il fondo lussemburghese Toro Capital con l’imprenditore Francesco Di Silvio, produttore cinematografico. Perchè questa iniziativa? “Vogliamo dare il nostro contributo per aiutare laad usciredall’impasse in cui si ritrova. L’idea è quella di costruire una società che si l’espressione della città. Oggi (ieri per chi legge), c’è stata una riunione ultimativa a Roma, oggi sarà completata la new diligence e domani mercoledì sarà ...

