Ascolti TV | dati Auditel di ieri | lunedì 27 dicembre 2021

(Di martedì 28 dicembre 2021): idei programmi più visti di27, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film Cenerentola ha totalizzato in media 4164 spettatori, 18.70% di share; su Canale5 la puntata Grande Fratello VIP ha avuto 3423 spettatori (share 21.49%). Il film Indipendence Day su Italia1 ha catturato 1204 spettatori (5.92%); su Rai2 il docudrama Dante – Il sogno di un’Italia Unita si è portata a casa 529 spettatori (2.27%), mentre la puntata del programma di approfondimento Report su Rai3 ha intrattenuto 2016 spettatori (8.83%). Su Rete4 il film Non ci resta che piangere ha totalizzato 1277 spettatori (5.94%), mentre programma Eden – Un ...

