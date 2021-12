Vieri e la moglie | Natale separati in casa | «Bobo ha preso il virus»

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Ladell’ex attaccante: «Mi auguro solo che ne usciremo presto tutti! Un abbraccio a tutti, a chi si trova nella nostra stessa situazione un abbraccio in più!».in isolamento per. L’ex attaccante è risultato positivo al Covid e a raccontare le ultime ore inè stata laCostanza Caracciolo:

L'ex calciatore dell'Inter, Bobo, è stato contagiato ed è isolamento a casa come racconta lasui social Costanza Caracciolo: "In questo strano Natale mi sa che non saremo gli unici a ...Le dichiarazioni di Costanza Caracciolo Boboè positivo al Covid - 19 e lafa le seguenti dichiarazioni con un post social: ' In questo strano Natale mi sa che non saremo gli unici a ...I Ferragnez positivi al Covid, anche loro colpiti dalla sciagura delle Feste: lo hanno annunciato in una serie di stories su ...L'ex attaccante Bobo Vieri è risultato positivo al Covid. La moglie: "Mi auguro solo che ne usciremo presto tutti!" ...