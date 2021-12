Programmi TV di stasera, lunedì 20 dicembre 2021. Su Rai1 Cenerentola. Report indaga sulla tragedia del Mottarone (Di lunedì 27 dicembre 2021) Cenerentola Rai1, ore 21.25: Cenerentola Film. del 2015 di genere Famiglia/Drammatico/Fantastico, diretto da Kenneth Branagh, con Lily James, Cate Blanchett, Richard Madden, Helena Bonham Carter, Holliday Grainger, Sophie McShera. Durata 105 minuti. Trama: La bella e giovane Ella ha una vita idilliaca che va in frantumi quando sua madre muore e suo padre, un mercante, si risposa con una donna malvagia già madre di due figlie altrettanto perfide, Anastasia e Genoveffa. Le cose peggiorano ulteriormente per la fanciulla quando anche l’amato padre muore, e lei si ritrova alla mercé delle tre scellerate donne. Nonostante sia sempre più vittima dei maltrattamenti e delle derisioni della matrigna e delle due sorellastre, che hanno fatto di lei una serva, Cenerentola non smette di essere gentile e ottimista. Il destino le ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 27 dicembre 2021), ore 21.25:Film. del 2015 di genere Famiglia/Drammatico/Fantastico, diretto da Kenneth Branagh, con Lily James, Cate Blanchett, Richard Madden, Helena Bonham Carter, Holliday Grainger, Sophie McShera. Durata 105 minuti. Trama: La bella e giovane Ella ha una vita idilliaca che va in frantumi quando sua madre muore e suo padre, un mercante, si risposa con una donna malvagia già madre di due figlie altrettanto perfide, Anastasia e Genoveffa. Le cose peggiorano ulteriormente per la fanciulla quando anche l’amato padre muore, e lei si ritrova alla mercé delle tre scellerate donne. Nonostante sia sempre più vittima dei maltrattamenti e delle derisioni della matrigna e delle due sorellastre, che hanno fatto di lei una serva,non smette di essere gentile e ottimista. Il destino le ...

