Omicidio Campobasso: De Vivo non risponde davanti al Gip (Di lunedì 27 dicembre 2021) E' durata un'ora l'udienza di convalida del fermo per Gianni De Vivo, il 37enne accusato dell'Omicidio avvenuto la notte di Natale a Campobasso. L'uomo è arrivato al palazzo di Giustizia alle 13.30 ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 dicembre 2021) E' durata un'ora l'udienza di convalida del fermo per Gianni De, il 37enne accusato dell'avvenuto la notte di Natale a. L'uomo è arrivato al palazzo di Giustizia alle 13.30 ...

Advertising

Telemolise : Omicidio di Natale: l’arrivo di Gianni De Vivo a Campobasso dal carcere di Benevento per l’udienza di convalida.… - PrimoPianoMolis : Omicidio di Natale, il dolore di Bregantini: la marcia della pace per lavare quel sangue - PrimoPianoMolis : Campobasso. Omicidio volontario, oggi l’interrogatorio di garanzia - infoitinterno : Campobasso: disposto l'interrogatorio di garanzia per il 38enne fermato per omicidio - infoitinterno : Omicidio a Campobasso, domani la convalida del fermo per Giovanni De Vivo. La città ricorda Cristian -