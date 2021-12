Italia in lutto, l’ex Presidente non ce l’ha fatta: è appena venuto a mancare (Di martedì 28 dicembre 2021) E’ morto all’età di 93 anni, l’ex Presidente della Banca Agricola Popolare di Ragusa Giovanni Cartia, alla guida dell’istituto per quarant’anni fino al 2018, quando rassegnò le dimissioni mantenendo la carica di Presidente onorario. Nel 2010 era stato insignito del titolo di cavaliere del lavoro dall’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. La carriera Figlio di Giambattista Cartia, a sua volta Presidente dell’istituto di credito, Giovanni Cartia aveva cominciato a lavorare presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa negli anni Cinquanta. Grazie ad una politica di espansione e acquisizioni, gli sportelli sono passati dai 19 dell’inizio degli anni Settanta a un centinaio attuali e i dipendenti da poco più di 150 a 900. Nel 2009 ci fu un piano per tentare di rapire il ... Leggi su howtodofor (Di martedì 28 dicembre 2021) E’ morto all’età di 93 anni,della Banca Agricola Popolare di Ragusa Giovanni Cartia, alla guida dell’istituto per quarant’anni fino al 2018, quando rassegnò le dimissioni mantenendo la carica dionorario. Nel 2010 era stato insignito del titolo di cavaliere del lavoro dall’alloradella Repubblica Giorgio Napolitano. La carriera Figlio di Giambattista Cartia, a sua voltadell’istituto di credito, Giovanni Cartia aveva cominciato a lavorare presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa negli anni Cinquanta. Grazie ad una politica di espansione e acquisizioni, gli sportelli sono passati dai 19 dell’inizio degli anni Settanta a un centinaio attuali e i dipendenti da poco più di 150 a 900. Nel 2009 ci fu un piano per tentare di rapire il ...

