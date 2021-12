Gravina: «Ottimista per la Salernitana. Spero in un 2022 più sereno» (Di lunedì 27 dicembre 2021) Intervenuto ai microfoni di Sky ai margini della consegna dei Globe Soccer Awards a Dubai, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha rilasciato alcune dichiarazioni, così riportate da Tuttomercatoweb. Sono molto orgoglioso di avere vissuto insieme a tantissimi italiani un anno straordinario, indimenticabile. Lo hanno meritato davvero, loro, Mancini, il club Italia, tutti gli italiani che hanno riposto tantissima fiducia in questa squadra. Non vogliamo tornare indietro, vogliamo coltivare questa nostra realtà. Non è più un sogno, qualche sogno vogliamo centrarlo nel 2022, rivedersi è sempre molto bello. Per noi è un’impresa sportiva straordinaria, ma contava mettere insieme i sentimenti per trasformare in una grande famiglia. Cosa serve per rifare ciò che è stato fatto nel 2021? Dobbiamo tornare a essere quella squadra speciale che abbiamo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 dicembre 2021) Intervenuto ai microfoni di Sky ai margini della consegna dei Globe Soccer Awards a Dubai, il presidente della Figc Gabrieleha rilasciato alcune dichiarazioni, così riportate da Tuttomercatoweb. Sono molto orgoglioso di avere vissuto insieme a tantissimi italiani un anno straordinario, indimenticabile. Lo hanno meritato davvero, loro, Mancini, il club Italia, tutti gli italiani che hanno riposto tantissima fiducia in questa squadra. Non vogliamo tornare indietro, vogliamo coltivare questa nostra realtà. Non è più un sogno, qualche sogno vogliamo centrarlo nel, rivedersi è sempre molto bello. Per noi è un’impresa sportiva straordinaria, ma contava mettere insieme i sentimenti per trasformare in una grande famiglia. Cosa serve per rifare ciò che è stato fatto nel 2021? Dobbiamo tornare a essere quella squadra speciale che abbiamo ...

