GF Vip 6, scoppia la passione tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan (Di lunedì 27 dicembre 2021) Nella Casa del Grande Fratello Vip 6 è scoppiata la passione tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan. L’opinionista e la show-girl di Non è la Rai hanno deciso di lasciarsi andare dopo settimane di flirt durante le quali Biagio era bloccato dal pensiero della fidanzata Silvana Curcio che lo guardava da Casa. Proprio per questo, prima di baciare Miriana, D’Anelli ha lasciato pubblicamente la donna. GF Vip 6, anticipazioni puntata 27 dicembre: una coppia viene divisa La puntata di stasera del Grande Fratello Vip 2022 vedrà un'eliminazione e alcuni ospiti speciali GF Vip 6, Biagio D’Anelli è tornato ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 27 dicembre 2021) Nella Casa del Grande Fratello Vip 6 èta latra. L’opinionista e la show-girl di Non è la Rai hanno deciso di lasciarsi andare dopo settimane di flirt durante le qualiera bloccato dal pensiero della fidanzata Silvana Curcio che lo guardava da Casa. Proprio per questo, prima di baciareha lasciato pubblicamente la donna. GF Vip 6, anticipazioni puntata 27 dicembre: una coppia viene divisa La puntata di stasera del Grande Fratello Vip 2022 vedrà un'eliminazione e alcuni ospiti speciali GF Vip 6,è tornato ...

