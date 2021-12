Calciomercato Cagliari | trattativa con il Torino per Baselli I dettagli

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Ilstarebbe lavorando con ilper il trasferimento in rossoblù del centrocampista DanieleStando a quanto appreso dalla redazione dinews24.com, i rossoblù starebbero seriamente lavorando con ilper il trasferimento a gennaio del centrocampista granata Daniele. Ancora da valutare le modalità del trasferimento, ma le parti sono in continuo lavoro per definire il passaggio aldove troverebbe più spazio e continuità. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Il, dopo Matteo Lovato ed Edoardo Goldaniga da Atalanta e Sassuolo per la difesa, dopo l'ok dalla Roma per Riccardo Calafiori, si avvicina a un innesto a centrocampo: forcing per Daniele ...... centrocampista della Roma, per raggiungere l'obiettivo salvezza Ildovrà cercare, ora più che mai, di ricreare un gruppo che lo porti all'obiettivo salvezza. La sessione di...Il calciomercato non è ancora iniziato ufficialmente, ma le squadre di Serie A già iniziano a muoversi per piazzare i primi colpi. L'Atalanta si è resa subito protagonista ...I sardi vanno a caccia di rinforzi per cercare di uscire dalle zone più pericolose della classifica Mentre la Lazio sembra tirarsi indietro nella corsa a Lasagna, sembra invece inserirsi il Cagliari: ...