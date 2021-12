Vaccini, ancora 5,6 milioni a zero dosi. Il 40% tra quarantenni e cinquantenni (Di domenica 26 dicembre 2021) In una settimana la platea no vax scesa di 197mila persone. Nella fascia 12-19 anni il 18,5% ancora senza protezione vaccinale Leggi su ilsole24ore (Di domenica 26 dicembre 2021) In una settimana la platea no vax scesa di 197mila persone. Nella fascia 12-19 anni il 18,5%senza protezione vaccinale

Advertising

MrZiofrank : RT @BidoliNicola: ?? Si sta rilevando un meccanismo anomalo, che e' ancora in fase di studio, in cui la variante Omicron si rafforza maggior… - Andesa63 : RT @BidoliNicola: ?? Si sta rilevando un meccanismo anomalo, che e' ancora in fase di studio, in cui la variante Omicron si rafforza maggior… - 618Q1 : RT @BidoliNicola: ?? Si sta rilevando un meccanismo anomalo, che e' ancora in fase di studio, in cui la variante Omicron si rafforza maggior… - DavideTrame : @FNOMCeO @anell_f @ODG_CNOG @robersperanza Ma chi vogliono prendere per il culo ancora questi infami col CRIMINE DI… - Scontrosadrya : RT @BidoliNicola: ?? Si sta rilevando un meccanismo anomalo, che e' ancora in fase di studio, in cui la variante Omicron si rafforza maggior… -