Tangenti in Puglia, il dirigente arrestato aveva fatto bonificare l'ufficio. Ai domiciliari due imprenditori (e spunta una seconda mazzetta) (Di domenica 26 dicembre 2021) aveva fatto bonificare il proprio ufficio per tentare di neutralizzare le indagini l'ex capo della Protezione civile della Regione Puglia, Mario Lerario, in carcere dal 23 dicembre per corruzione dopo essere stato arrestato in flagranza con una bustarella da diecimila euro pagata da un imprenditore di Foggia. È quanto emerge dall'ordinanza con la quale il gip di Bari ha accolto la richiesta di custodia in carcere per Lerario e ha disposto gli arresti domiciliari per due imprenditori: il foggiano Luca Ciro Giovanni Leccese, l'uomo che avrebbe consegnato la mazzetta, e Donato Mottola, imprenditore del barese accusato di aver consegnato a Lerario un'altra bustarella da ventimila euro il 22 dicembre, solo 24 ore prima dell'operazione. Il gip Anna Perrelli ...

