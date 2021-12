Scacchi, Mondiali rapid 2021: Carlsen, Duda e Jobava guidano l’Open, Gunina e Kosteniuk il femminile. Moroni e Dvirnyy nelle retrovie (Di lunedì 27 dicembre 2021) Si è conclusa da poco la prima giornata dei Mondiali rapid 2021 a Varsavia, che si è sviluppata su cinque turni nel torneo Open e su quattro in quello femminile. In nessuno dei due c’è un unico leader al termine delle lottate partite, che si sono disputate sulla cadenza di gioco di 15 minuti più 10 secondi a mossa per giocatore. In particolare, nel torneo Open sono in tre ad avere la vetta con 4.5 punti: il detentore, Magnus Carlsen, il polacco Jan-Krzysztof Duda e il georgiano Baadur Jobava. Per quel che riguarda il norvegese, in particolare, si sono visti alcuni segni del suo stile: nel primo confronto molto bravo il georgiano Merab Gagunashvili a reggergli l’urto fino alla mossa numero 103, quando ha commesso un errore in un finale patto perdendo così la partita per ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 dicembre 2021) Si è conclusa da poco la prima giornata deia Varsavia, che si è sviluppata su cinque turni nel torneo Open e su quattro in quello. In nessuno dei due c’è un unico leader al termine delle lottate partite, che si sono disputate sulla cadenza di gioco di 15 minuti più 10 secondi a mossa per giocatore. In particolare, nel torneo Open sono in tre ad avere la vetta con 4.5 punti: il detentore, Magnus, il polacco Jan-Krzysztofe il georgiano Baadur. Per quel che riguarda il norvegese, in particolare, si sono visti alcuni segni del suo stile: nel primo confronto molto bravo il georgiano Merab Gagunashvili a reggergli l’urto fino alla mossa numero 103, quando ha commesso un errore in un finale patto perdendo così la partita per ...

